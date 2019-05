Meritxell Batet promet que no es deixarà portar per la «confrontació estèril»

La ministra Meritxell Batet, candidata a presidir el Congrés, va avisar que els socialistes no es deixaran portar per la «confrontació estèril» i respondran a l'«insult i a l'ús partidista de les institucions» amb «dues, tres o mil tasses» en defensa de la «convivència». Amb aquesta afirmació, la ministra en funcions va voler anar un pas més enllà del líder del PSC, Miquel Iceta, que en el mateix acte va exclamar, dirigint-se als independentistes que van vetar la seva candidatura a presidir el Senat: «Si no vols caldo, dues tasses!».

I és que, malgrat el bloqueig d'ERC i JxCat a Iceta, finalment hi haurà dos catalans federalistes al capdavant de les Corts: Batet al Congrés i Manuel Cruz al Senat. Els tres van compartir escenari al barri barceloní de La Marina en un acte de la campanya de l'alcaldable del PSC per la ciutat, Jaume Collboni.

«Davant un problema podem fer tres coses: no fer res, atiar el foc per interès o intentar apagar-lo. I els socialistes sempre hem apostat per apagar el foc i buscar solucions», va exposar Batet. Per a la ministra en funcions, la victòria socialista del passat 28 d'abril constitueix un «mandat d'entesa i consens», que obliga els partits a arremangar-se i a apostar «pel diàleg i l'acord». «No hi ha una altra via que aquesta, la política és diàleg dins les regles del joc, de la Constitució i les lleis», va insistir.

En la mateixa línia, Iceta va assegurar que, malgrat el veto que va patir per part de l'independentisme, mantindrà «peti qui peti» el seu esperit «constructiu», ja que la seva missió en política és «transformar les coses», no «viure de problemes i conflictes». Va carregar contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per la seva «obsessió per acabar amb els adversaris polítics», un mal que va confiar a poder solucionar. «No us preocupeu, que ho arreglarem aviat», va assegurar irònicament.

Així, va defensar que votar socialista a les municipals i europees del 26-M és la millor resposta «contra la intolerància, el sectarisme i la crispació» que, segons el seu parer, generen tant la dreta com els independentistes. A aquests últims els va retreure que no tinguin una «visió plural del país» i que parlin en nom de Catalunya, obviant els que no són partidaris de la secessió.

En el mateix acte també hi va intervenir el senador electe Manuel Cruz, que vol fer del Senat «un nou espai de diàleg i reformes», en què les comunitats autònomes intensifiquin les relacions amb l'Estat i entre elles. «Fa uns dies no m'imaginava que seria aquí, ja veieu les voltes que dona la vida i la política. Estic profundament agraït», va admetre aquest filòsof sense carnet de partit.



Legislatura «molt complicada»

Per part seva, el president del Partit Popular, Pablo Casado, va anunciar que Ana Pastor serà vicepresidenta a la Mesa del Congrés dels Diputats «pel seu rigor, solvència i capacitat de diàleg per afrontar una legislatura molt complicada». En un acte celebrat a Ribeira (la Corunya), Casado va destacar que la Mesa del Congrés estarà presidida per Meritxell Batet, «qui ha donat suport als indults», i per Gerardo Pisarello, «el que treu la bandera d'Espanya a l'ajuntament de Barcelona».

Paral·lelament, el president de la Generalitat, Quim Torra, va interpel·lar el cap del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per advertir-lo que el que els catalans volen és tenir un president de la República, en comptes de tenir catalans presidint el Congrés i el Senat. Torra va ironitzar sobre les candidatures de Meritxell Batet i Manuel Cruz per encapçalar les dues cambres espanyoles. De la ministra en funcions va assegurar que «segur que permetrà» que Laura Borràs parli en català al Congrés, i de Cruz va apuntar que «segur que no aprovarà mai el 155». «Ho poso a la llista dels avantatges de tenir-hi Batet i Cruz», va afegir.