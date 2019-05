Un nen de 19 mesos, ferit greu en caure des de set metres

Un infant de 19 mesos va patir greus lesions al cap en caure per un desnivell de set metres a Mallorca. El petit anava acompanyat pels seus pares, de nacionalitat britànica, quan va caure al buit. Un agent de la Policia Local li va practicar els primers auxilis i després va ser atès per un metge i una infermera de l'Ib-Salut, que van arribar al lloc dels fets a bord d'un helicòpter de la Guàrdia Civil. El menor va ser traslladat en l'aeronau a l'hospital de Son Espases, on continua ingressat.

Els fets es van produir poc abans de les dues de la tarda. La família havia arribat a sa Calobra en vaixell i estaven recorrent un passeig de vianants. Sembla ser que el menor anava en braços de la seva mare quan va caure per un desnivell. En la caiguda, des d'uns set metres d'altura, es va clavar un cop al cap.

Els pares van rescatar el menor i van córrer cap a un restaurant proper, on van demanar auxili. Un agent de la Policia Local va córrer a ajudar i va alertar el 112, que va mobilitzar la resta d'equips d'emergències. La Guàrdia Civil va enviar el seu helicòpter, que va recollir un metge i una infermera.