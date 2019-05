El president d'Àustria proposa celebrar comicis anticipats a principis de setembre

El president d'Àustria, Alexander Van der Bellen, va proposar celebrar les eleccions anticipades a principis de setembre, després de l'escàndol que va acabar amb el vicecanceller ultradretà i soci de Govern, Heinz-Christian Strache, per aparèixer en un vídeo en el qual oferia contractes estatals a un contacte d'un oligarca rus a canvi de suport polític.

Van der Belle va recomanar la data després d'una reunió amb el canceller, Sebastian Kurz, qui va proposar per primera vegada les eleccions dissabte donat el cop irreparable patit per la ja distanciada coalició de Govern que liderava Strache abans de la seva dimissió. «Només es pot dir prou», va assenyalar Kurz a través d'un comunicat. Van der Bellen va marcar la data de setembre per la dificultat que suposaria celebrar les eleccions a l'estiu, com recomana la llei electoral, per la intromissió de les vacances escolars.

President i canceller també van parlar del Govern en funcions que liderarà el país fins a la celebració dels comicis, i del paper que en ell exercirà el substitut designat per Strache, el fins ara ministre de Transports, Norbert Hofer.

En la seva compareixença de dissabte, Strache va insistir que no va violar cap llei, encara que va reconèixer que va participar en aquest «assumpte extremadament vergonyós» en estat d'embriaguesa, abans de demanar disculpes a la seva dona i els simpatitzants per comportar-se com «un mascle begut per impressionar una dona atractiva».