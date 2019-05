Trump estudia indultar diversos militars dels EUA condemnats per crims de guerra

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sol·licitat que es preparin els arxius per concedir el perdó a diversos militars nord-americans acusats o condemnats per crims de guerra, entre ells un que espera ser jutjat per disparar contra civils desarmats a l'Iraq, segons The New York Times. Trump ha sol·licitat la preparació immediata dels documents necessaris, el que indica que està considerant indults per als militars, segons el diari, que va citar dos funcionaris nord-americans anònims. La reunió dels arxius necessaris normalment dura mesos, però el Departament de Justícia ha pressionat perquè es completi el treball abans del Dia dels Caiguts, el 27 de maig.

Una de les sol·licituds és per al cap d'Operacions Especials Edward Gallagher, del cos d'elit SEAL de la marina, que s'espera que sigui jutjat en les pròximes setmanes per disparar contra civils desarmats i matar un enemic captiu amb un ganivet mentre es trobava a l'Iraq. També es creu que se'n beneficiarà el comandant Mathew Golsteyn, un membre dels «boines verds», el cos d'elit de l'Exèrcit nord-americà, acusat de matar un afganès desarmat el 2010. Els experts legals afirmen que el perdó de criminals de guerra no s'ha fet recentment.