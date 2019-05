Envien a judici 24 persones pel subministrament d'armes a Angola

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, va dictar una interlocutòria d'obertura de judici oral per a 24 persones, dues societats i l'empresa pública Defex pel presumpte desviament i apropiació de fons en els contractes de subministrament de material policial amb destí a Angola.

En la interlocutòria, dictada ahir, el jutge De la Mata els imputa delictes de corrupció en les transaccions comercials internacionals, contra la Hisenda pública, apropiació indeguda, malversació de cabals públics, blanqueig, falsedat documental i associació il·lícita o gruporganització criminal.

Es tracta dels contractes signats el 2008 entre la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Cueto-Defex i la direcció general de Policia Nacional d'Angola per al subministrament d'equipaments i material policial, una operació per import superior als 152 milions d'euros, el cost d'execució de la qual va ser d'una mica més de 59 milions (el 38,6 per cent) i que va deixar un benefici de gairebé 94 milions (61,3 per cent).



Fiances molt elevades

El magistrat De la Mata fixa per això unes fiances que en el cas d'algun dels investigats, com els expresidents de Defex, José Ignacio Encinas, i Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto; superen els 400 milions d'euros entre la multa que se'ls imposa i la responsabilitat civil que els pertoca en aquest cas.

Al costat d'ells, s'asseuran a la banqueta l'exdirector comercial de Defex, Manuel Iglesias-Sarrià; exdirectius de l'empresa pública com Iciar de Iraola Lachiondo, així com Beatriz García Paesa, la neboda del cèlebre espia espanyol Francisco Paesa, davant els indicis «sòlids i consistents» que totes les operacions de la UTE a Angola consistien en «aconseguir contractes públics» mitjançant «el pagament de comissions il·lícites a autoritats i funcionaris» d'aquell país.