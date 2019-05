Google i altres empreses dels EUA tallaran els subministraments a Huawei

La tecnològica Google, entre altres empreses nord-americanes, va anunciar que tallarà els seus subministraments a Huawei, companyia que va assegurar que mantindrà les seves previsions de llançaments programats, entre ells el del mòbil plegable per a juny. Així, Google deixarà de vendre components i programes a Huawei complint amb la declaració d'emergència de la setmana passada per part del president Donald Trump que prohibeix a les companyies nord-americanes fer negocis amb empreses que suposadament intenten espiar el país.

Per als dispositius de Huawei ja existents, Google permetrà als usuaris els serveis de Google Play així com les proteccions Google Play Protect, però no actualitzar els seus sistemes operatius Android, va informar la companyia.

Mentrestant, Huawei continuarà oferint actualitzacions de seguretat i servei als usuaris de telèfons i tauletes, va anunciar la companyia, que continuarà construint un ecosistema de programari segur i sostenible per als seus usuaris.

Més de 360 milions de mòbils Huawei estan actius a tot el món, fet que suposa un 10,2% del total, segons dades de Newzoo del primer trimestre, mentre que a Espanya el nombre de dispositius actius de la marca xinesa és de 7,5 milions.

Els mòbils Huawei funcionen amb sistema operatiu Android, el més habitual del mercat i que s'usa en el 79,3% dels telèfons intel·ligents venuts en els cinc principals mercats europeus -el Regne Unit, França, Espanya, Itàlia i Alemanya, segons un estudi de l'empresa de seguiments de mercat Kantar amb dades del primer trimestre.

L'única manera que tindran els usuaris d'aquests dispositius Huawei d'accedir a les noves actualitzacions d'Android, segons Google, serà a través de les que estiguin disponibles a la plataforma de codi obert i que habitualment tarden mesos a sortir. Al tall de subministraments de Google a Huawei se suma els d'altres empreses tecnològiques nord-americanes com Intel, Qualcomm, Xilinx Inc i Broadcom.

La Comissió Europea (CE) va assenyalar que correspon a cada país decidir si posa restriccions a alguna empresa per raons de seguretat, segons fonts comunitàries, que van deixar clar que la CE té en vigor normes de licitacions públiques així com una llei per supervisar inversions per tal de protegir interessos comunitaris.

Brussel·les ha mostrat en diferents ocasions la seva preocupació per l'entrada de Huawei en el desplegament de les futures xarxes mòbils 5G a Europa, tenint en compte que aquest tipus d'empreses xineses hauran de cooperar per llei amb els serveis secrets del seu país.

Pel que fa a ciberseguretat, la Comissió va recordar que compta amb legislació per reforçar la cooperació davant ciberatacs, de manera que el conjunt de la UE pugui «actuar de forma col·lectiva a l'hora de protegir la seva economia i la seva societat».

Les operadores de telefonia mantenen la cautela a l'espera de conèixer les repercussions que puguin tenir aquestes mesures, entre elles la britànica Vodafone, que va completar la primera trucada 5G al món al costat de Huawei el febrer passat a Espanya, on també té una UTE amb la companyia xinesa per desenvolupar un projecte pilot a Andalusia per més de 25 milions d'euro.



Els efectes del veto

Vodafone estudia les implicacions i els efectes que pugui tenir aquest veto per a la companyia, igual que Telefónica i MasMóvil, que es remet al que defensi oficialment DigitalEs, Associació Espanyola per a la Digitalització, que integra les principals empreses del sector i que, de moment, no s'ha pronunciat al respecte.

El veto de Google i altres tecnològiques a Huawei podria frustrar l'aspiració del fabricant de superar el 2020 en vendes a Samsung, companyia que també està en la cursa per llançar el mòbil plegable, igual que Huawei, i que no ha volgut pronunciar-se sobre aquest assumpte.

La possibilitat que els usuaris de telèfons Huawei presentin reclamacions en el cas que el seu sistema operatiu perdi funcions hi és, segons Legálitas, que recorda que «el sistema operatiu forma part del producte adquirit i pot generar responsabilitats en cas de mal funcionament».