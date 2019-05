Guaidó contracta un advocat per reestructurar el deute públic de Veneçuela

L'oposició veneçolana ha contractat el prestigiós advocat Lee Buchheit per negociar amb els creditors la reestructuració del deute públic del país, de més de 150.000 milions de dòlars. Buchheit, exmembre del bufet Cleary Gottlieb que ha representat nombrosos governs en aquest tipus de negociacions, va publicar l'any passat un article acadèmic en què explicava com un futur govern podria minimitzar els recàrrecs pel deute veneçolà. Segons Buchheit, Veneçuela podria beneficiar-se d'un eventual decret executiu dels Estats Units per impedir que els actius veneçolans sota jurisdicció nord-americana fossin embargats pels creditors. Segons la seva opinió, això podria facilitar una «solució ordenada» per al deute públic.

«Lee té un gran prestigi a la comunitat de deute sobirà i entre els creditors comercials, els governs prestadors i els agents públics», va explicar Ricardo Hausmann, representant opositor al Banc Interamericà de Desenvolupament (BID). L'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, ha desenvolupat diverses iniciatives per «protegir» els actius nacionals del que considera un saqueig per part del Govern de Nicolás Maduro per la corrupció.