Junqueras promet la Constitució "des del compromís republicà, com a pres polític i per imperatiu legal"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha promès la Constitució "des del compromís republicà, com a pres polític i per imperatiu legal". Aquesta ha estat la fórmula utilitzada pel líder republicà per fer el tràmit de jura o promesa de la Constitució, diferent al que han utilitzat la majoria de diputats del seu grup, que han promès la carta magna espanyola "per la llibertat dels presos i exiliades polítiques i per la república catalana, i per imperatiu legal". Com ha passat amb els altres diputats independentistes que han fet la promesa abans que ell, els diputats de Vox han intentat impedir que se'l sentís picant amb les mans la taula i fent soroll. En canvi, els diputats d'ERC s'han aixecat a aplaudir-lo, així com també algun de JxCat.