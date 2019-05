El nou president ucraïnès pren possessió del càrrec convocant eleccions

El còmic Volodimir Zelenski va assumir formalment la Presidència d'Ucraïna i es va estrenar en el càrrec anunciant la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions anticipades, en un aparent intent per aconseguir el control d'una cambra en la qual predominen les forces lleials al mandatari sortint, Petró Poroixenko.

Zelenski, un còmic de 41 anys sense experiència política, es va imposar per un ampli marge a Poroshenko en les últimes eleccions, però el seu partit no té representació al Parlament. El control parlamentari és clau si vol complir les elevades expectatives i tirar endavant les reformes promeses per mantenir l'ajuda exterior.

Zelenski, però, ha encarregat als actuals diputats que utilitzin els dos mesos que queden per a les pròximes eleccions per aprovar una llei que elimini l'actual immunitat de la qual gaudeixen i una altra per prohibir expressament que els alts càrrecs puguin enriquir-se de forma il·legal. «Teniu dos mesos. Feu-ho i us mereixereu medalles», va dir Zelenski després d'una cerimònia d'investidura que posava fi a cinc anys de mandat de Poroixenko i obria una nova etapa per a una Ucraïna encara en guerra a la zona est,

Per part seva, el president rus, Vladímir Putin, no té previst felicitar el seu homòleg ucraïnès per la seva investidura i no hi ha en agenda per ara cap contacte d'alt nivell, va reconèixer el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. En tot cas, Putin va apostar per la «normalització» de les relacions entre els dos països veïns.