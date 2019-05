Un pare perd la custòdia compartida del seu fill per deixar-lo amb els seus avis

Un home ha perdut la custòdia compartida del seu fill per desatendre la seva cura i deixar-lo a càrrec dels avis paterns, segons ha sentenciat l'Audiència Provincial de La Corunya recentment, ja que "les funcions que li corresponen al pare són d'obligat compliment".

La decisió de la secció tercera de l'Audiència amb data 7 de febrer de 2019 desestima el recurs interposat pel pare contra la sentència dictada el juliol de 2018 pel jutjat de violència sobre la dona número 1 de La Corunya.

"Una cosa és que en casos puntuals es pugui veure obligat a demanar ajuda als avis del menor per a la seva cura, però no que siguin aquests els que tinguin cura i s'encarreguin directament del seu nét, ja que les funcions que li corresponen al pare són de obligat compliment sense que pugui exonerar-se de les seves obligacions per considerar que el menor està ben cuidat pels avis ", argumenta la sentència.

Segons el tribunal, tot i que no es posa en dubte que els avis cuidin correctament del nen, és el pare el que "ha de complir les seves obligacions i en el present cas no ho fa".

Entre d'altres incompliments, cita per la seva importància el fet que no ha anat al centre escolar on va el menor per tal d'autoritzar un suport individualitzat d'audició i llenguatge en el centre, per les seves necessitats educatives específiques, segons informa la Conselleria d'Educació, tractament que va ser establert pel departament d'orientació del col·legi.

L'Audiència considera també "correctes" les mesures adoptades pel jutge d'instància respecte a l'atribució de la custòdia a la mare, establint un règim de visites, un quadre de vacances, i l'obligació al pare de abonar-li en concepte de pensió per aliments la suma de 200 euros mensuals.