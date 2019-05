Petició formal de la Fiscalia de Suècia per a l'arrest de Julian Assange

La Fiscalia de Suècia va presentar una petició formal perquè es detingui el fundador de Wikileaks, Julian Assange, per la seva presumpta responsabilitat en un delicte de violació, i va avançar que, si el Tribunal del Districte d'Uppsala hi dona el vistiplau, emetrà una ordre europea de detenció per aconseguir-ne l'entrega.

«Demano al Tribunal del Districte que detingui Assange in absentia sobre una causa de violació. Si la cort decideix detenir-lo, sol·licitaré una ordre europea d'arrest per aconseguir la seva entrega a Suècia», va explicar en un comunicat la vice-fiscal general, Eva-Marie Persson.

Assange va ser detingut al Regne Unit l'11 d'abril, quan l'Equador li va retirar l'asil després de passar gairebé set anys refugiat a la seva ambaixada de Londres. El fundador de Wikileaks ha estat condemnat a 50 setmanes de presó per violar la llibertat condicional.