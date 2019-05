Retiren l'alimentació i la hidratació al símbol de la mort digna a França

El compte enrere cap a la mort va començar ahir per a Vincent Lambert, després que els metges aturessin el seu tractament d'alimentació i hidratació artificial. És el que ell hauria volgut, defensen la seva dona i bona part de la família d'aquest infermer de 42 anys tetraplègic i en estat vegetatiu des que va patir un accident de trànsit el 2008 sense deixar un testament vital on s'especifiquessin els seus desitjos. Però va contra la voluntat dels seus pares i dos germans, que tot i que han esgotat les vies judicials per impedir que s'aturin les cures que el mantenen amb vida, ahir van presentar nous recursos en un intent de frenar el procés i guanyar temps. És precisament per aquesta profunda divisió familiar que el cas de Lambert s'ha convertit en un símbol del debat sobre l'eutanàsia i la mort digna a França.

El metge en cap de la unitat que tracta Lambert, Vincent Sanchez, va confirmar que ha començat el protocol de fi de vida i que ha sotmès el pacient a una sedació «controlada, profunda i continuada» fins a la seva mort, que és el que la llei francesa preveu per evitar el «dolor refractari o insuportable si la mort és esperada en les properes hores o dies». A Lambert també li serà administrada una dosi d'analgèsics «per precaució», va dir una font mèdica, segons la qual aquest protocol podria prolongar diversos dies. «Espero, pel bé senyor Vincent Lambert, que durant aquest període dolorós cadascú sàpiga obrir un parèntesi i reunir-se entorn la seva persona, perquè ara mateix sigui el més pacífic, íntim i personals possible», va afegir Sánchez en el seu escrit.

Per part seva, el Papa va demanar a través d'un missatge al seu compte oficial a Twitter que no es cedeixi davant la «cultura de descartar» després de la decisió de l'equip de metges de desconnectar-lo de les màquines. «Preguem per tots els que viuen en estat de greu malaltia. Custodiemos sempre la vida, do de Déu, des de l'inici fins a la seva fi natural. No cedim a la cultura de descartar», va assenyalar el Pontífex.