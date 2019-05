Salvini proposa multar les ONGs que rescatin immigrants al Mediterrani

Encara és només un esborrany, però l'última proposta del vicepresident italià, Matteo Salvini, en la seva guerra oberta contra les ONGs que treballen en el rescat de persones al Mediterrani podria estar a punt d'escriure un nou capítol a Itàlia. Salvini vol multar els que col·laborin sense autorització en el salvament de migrants amb fins a 5.500 euros per persona rescatada. La proposta forma part d'un nou decret de seguretat impulsat pel titular d'Interior que atorgaria més poder al seu ministeri en la gestió de la immigració irregular. L'ONU ha sol·licitat al Govern italià que retiri la iniciativa per considerar-la una «potencial» violació dels drets humans dels immigrants.

El primer article de l'esborrany d'aquest nou paquet de mesures en estudi, que s'unirien al decret sobre immigració i seguretat aprovat al setembre, estableix multes a aquelles organitzacions que rescatin immigrants sense seguir les instruccions de les autoritats de la zona on tingui lloc l'auxili o les del seu país de bandera. Les sancions previstes van des dels 3.500 fins als 5.500 euros per cada immigrant rescatat i transportat a Itàlia, així com la suspensió d'un a 12 mesos del permís de navegació o la seva cancel·lació definitiva en el cas que es tracti d'un vaixell amb bandera italiana.

El Govern de coalició italià es mostra dividit davant l'última proposta del ministre d'Interior. Durant l'última setmana, Salvini ha pressionat perquè el decret llei fos aprovat amb caràcter «urgent». No obstant això el Moviment Cinc Estrelles, soci majoritari en la coalició de Govern amb la Lliga, va rebutjar posar damunt la taula aquesta proposta abans de les eleccions europees. Entre altres coses perquè l'esborrany, que conté una desena d'articles, preveu una retallada de les competències del Ministeri d'Infraestructures, actualment en mans del M5E.



Traspàs de competències

En aquest sentit, aquesta iniciativa preveu que la gestió naval de les embarcacions que naveguen a aigües territorials, una competència que actualment correspon al Ministeri d'Infraestructures, passi al ministre d'Interior. D'aquesta manera Salvini serà el responsable últim d'obrir o tancar els ports als vaixells de les ONGs. L'esborrany inclou a més uns tres milions d'euros addicionals destinats a les forces de l'ordre, així com l'ús de les intercepcions telefòniques en les investigacions contra la immigració irregular, i altres mesures en matèria de seguretat.