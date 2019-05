El TC admet a tràmit el recurs d'Iceta després del veto independentista

El Tribunal Constitucional estudiarà si empara el líder del PSC, Miquel Iceta, després del veto dels grups independentistes al Parlament a la seva designació com a senador, si bé no s'ha pronunciat sobre les mesures cautelars sol·licitades pel partit, que resoldrà més endavant.

Per unanimitat dels seus jutges, el ple del tribunal de garanties ha decidit admetre a tràmit el recurs del PSC contra l'acord de la Mesa del Parlament en què es confirmava el sistema de votació electrònic acordat un dia abans del ple i es desestimava així la petició de reconsideració formulada pel partit.

I ho fa en considerar que l'assumpte "transcendeix del cas concret perquè pogués tenir unes conseqüències polítiques generals" i que a més existeix una "especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina" al tribunal.

El que no ha fet de moment el TC és pronunciar-se sobre la petició cautelar dels socialistes catalans, que perseguien suspendre els efectes d'aquest acord de la Mesa en no apreciar la "urgència excepcional" que justificaria l'adopció immediata de les esmentades mesures sense escoltar la resta de les parts.

Per això, els jutges han decidit formar una peça separada per estudiar la petició i han donat un termini de tres dies tant a la Fiscalia com als propis recurrents perquè presentin les al·legacions oportunes.

La decisió del Constitucional d'admetre a tràmit el recurs del PSC s'ha produït el mateix dia del ple de constitució de les Corts i quan Manuel Cruz ja ha estat designat president del Senat, a proposta del PSOE.

En la seva providència, els jutges no entren en el fons de l'assumpte, sinó que accedeixen a estudiar-lo en un futur, que serà quan es pronunciïn en sentència sobre si emparen o no els socialistes catalans.

El rebuig a la designació d'Iceta com a senador va suposar un 'no' inèdit a la cambra catalana, que sempre havia avalat els senadors proposats pels grups i va frustrar el pla del PSOE de convertir-lo en president del Senat.

La votació, electrònica i secreta, va comptar amb 25 vots a favor (PSC i Catalunya en Comú Podem), 65 en contra (JxCat, ERC i CUP) i 39 abstencions (Ciutadans i PPC).

Segons el parer del grup de PSC-Units, en la votació es va produir una violació del dret que "els tràmits parlamentaris s'ajustin a allò establert pel reglament".

Per això, el mateix dia del veto independentista, el PSC va demanar empara al TC en estimar que s'havia produït una vulneració del dret a "accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics".

En el recurs que estudiarà el Constitucional, els socialistes catalans demanen "retrotreure el procediment de designació" al moment anterior a la votació i que el tribunal acordi la repetició de la votació, aquesta vegada seguint el procediment a través de paperetes.

En un primer moment, era la Sala Segona del tribunal l'encarregada d'estudiar el recurs d'empara del PSC, si bé donada la rellevància jurídica de l'assumpte que es plantejava, finalment aquest va ser enviat a ple i es va incloure a l'ordre del dia d'aquest dimarts.

En la seva providència, el TC ha sol·licitat al Parlament la certificació de les actuacions corresponents a l'acord de la Mesa impugnat pel partit.