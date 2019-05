Calvo dona per feta la suspensió dels diputats presos

La vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, va donar per fet ahir que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull seran suspesos per la Mesa del Congrés dels Diputats un cop superada la sessió constituent. La Mesa anterior ja havia demanat informes als lletrats i als serveis jurídics sobre si calia suspendre'ls malgrat que el Suprem no ha enviat el suplicatori de què parla l'article 21.2 del Reglament. Aquesta serà la primera tasca també de la Mesa que presideix Meritxell Batet. Segons Calvo «la suspensió dels polítics presos és òbvia en el Reglament del Congrés» perquè estan immersos en un procés.

«Crec que ho entén tothom: no poden exercir el càrrec», va afirmar en una entrevista a la Cadena SER. Segons Calvo, tots quatre van poder assistir a la sessió constitutiva però un cop superada aquesta fase «la suspensió és òbvia» i a més hi ha una interlocutòria del mateix Suprem que diu que no poden exercir aquestes funcions.

L'article 21.2 del Reglament del Congrés, que estableix que es pot suspendre un diputat «quan, concedida per la cambra l'autorització objecte d'un suplicatori i ferma la interlocutòria de processament, es trobi en situació de presó preventiva i mentre duri aquesta».



La voluntat de les urnes

La portaveu del Govern català, Meritxell Budó, va reclamar als nous presidents del Congrés i del Senat, els catalans Meritxell Batet i Manuel Cruz, no suspendre de les seves funcions els presos sobiranistes elegits i que els permetin exercir la seva tasca parlamentària en plenitud.

La consellera va argumentar que Batet i Cruz haurien d'actuar així «per respecte a la voluntat de les urnes i als drets polítics de les persones elegides», i va recordar que tots aquests presos van ser triats per la ciutadania en les eleccions generals.