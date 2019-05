La causa de Nuet per desobediència pot tornar al TS després de ser designat diputat

L'exmembre de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet va ser designat formalment diputat per ERC al Congrés, cosa que previsiblement farà que la seva causa per presumpta desobediència per la seva participació en el procés sobiranista des de la cambra catalana torni al Suprem des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La clau està en l'article 71 de la Constitució, en concret en el punt 3, que preveu que de les causes contra diputats i senadors «en serà competent la sala penal del Tribunal Suprem». La decisió la prendrà la Sala Civil i Penal del TSJC i previsiblement sense consultar el parer a les parts perquè el fur «és de dret necessari i improrrogable», va explicar l'advocat de Nuet, Enrique Leiva, encara que altres fonts sí que veuen possible que es consulti les parts. Altres fonts destaquen que l'article 71.3 «ofereix escàs marge d'interpretació», i tots els experts donen per fet que la causa s'enviarà a Madrid.

Una vegada Nuet ja és formalment diputat, Leiva va assegurar que el TSJC perdria la competència per jutjar-lo tenint en compte que encara no havia dictat la interlocutòria d'obertura de judici oral, si bé el Suprem sí que l'havia dictat abans d'acceptar la declinatòria de jurisdicció al TSJC.Altres fonts consultades expressen que el problema és que les fases pròpies del sumari es van consumir ja davant del Suprem i que la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) no regula aquestes situacions imprevistes.