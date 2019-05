Cinc hores de contactes amb companys, rivals i missatges a les xarxes

Els diputats presos del procés, Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, van aprofitar les cinc hores que van passar en «llibertat» a la Sala de Plens del Congrés per contactar amb el president en funcions, Pedro Sánchez, i amb diversos dels seus ministres, així com amb diversos diputats propis i aliens i fins i tot amb els seus familiars, dels quals fins i tot es van poder acomiadar.

A la seva entrada, els diputats d'ERC i Junts els van rebre entre aplaudiments i en el recorregut cap a l'escó que els seus grups parlamentaris els havien reservat Junqueras es va abraçar amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, un dels polítics que el va visitar en les presó en els últims temps.

Entre ells es va poder veure el portaveu del PNB, Aitor Esteban, i diversos representants d'aquest partit, així com els diputats d'EH Bildu i a diversos parlamentaris de Unides Podem, entre ells el mateix Iglesias. En concret, Junqueras va passar molt de temps conversant amb els diputats d'EH Bildu, partit amb el qual concorre a les eleccions europees d'aquest diumenge.



«Hem de parlar»

Amb la primera de les votacions, la de la Presidència del Congrés, va arribar la salutació de Junqueras al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez. Aquesta va ser una salutació freda. Semblant a la que minuts més tard va tenir amb el líder d'ANC i ara diputat de Junts Jordi Sànchez, amb el qual va coincidir a la cua per dipositar el seu vot en urna.

Poc després que la socialista catalana Meritxell Batet fos proclamada presidenta de la Cambra, Junqueras, al costat de Rufián, es va acostar a felicitar-la però pel camí va tenir l'oportunitat de parlar breument amb el cap de l'Executiu. Sánchez li va preguntar com es trobava i Junqueras li va respondre amb un «hem de parlar». No hi va haver més intercanvi de paraules entre ells, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, que ocupava l'escó de darrere, els donava l'esquena esforçant-se per marcar distàncies.

A més del president del Govern, Junqueras també va aprofitar l'ocasió per parlar amb diversos ministres, entre ells els d'Exteriors, Josep Borrell; de Foment, José Luis Ábalos; de Justícia, Dolors Delgado; d'Educació, Isabel Celáa; i d'Ocupació, Magdalena Valerio. El diputat de Junts Josep Rull tampoc va desaprofitar l'ocasió de parlar amb Borrell i Delgado.

Durant les més de quatre hores i mitja que va durar la sessió constitutiva els diputats presos van estar movent-se lliurement per l'hemicicle, pujant i baixant les escales per parlar amb uns i amb altres, sent Junqueras el més actiu dels quatre. Fins i tot van aprofitar per anar a la cafeteria que hi ha dins del Saló de Plens a fer un mos i a acomiadar-se dels familiars.



«Imparcialitat»

En paral·lel, nova presidenta del Congrés, Meritxell Batet, es va estrenar en el seu nou càrrec després de ser escollida en segona votació amb 175 diutats. En el seu discurs, Batet va prometre que l'òrgan de govern de la Cambra actuarà amb «imparcialitat» i en el qual va exigir als diputats que es comportin amb «respecte», «sense crits» i buscant els consensos.