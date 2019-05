Huawei acusa els EUA d'«assetjament» després del veto anunciat per Trump

L'empresa xinesa Huawei va acusar els Estats Units d'«assetjament», després que el seu president, Donald Trump, declarés una emergència nacional per prohibir a les companyies del país usar equips fabricats per firmes que suposadament intenten espiar-los. Aquesta mesura restringiria els negocis amb empreses xineses com Huawei.

«Huawei ha respectat totes les lleis i regulacions aplicables. Ara, Huawei s'ha convertit en la víctima de l'assetjament de l'Administració dels Estats Units», va explicar a Brussel·les el representant de la companyia davant les institucions de la Unió Europea (UE), Abraham Liu.

En tot cas, el Departament de Comerç dels EUA ha emès una llicència temporal de 90 dies de durada a favor de Huawei i 68 de les seves filials que no són nord-americanes que autoritza el fabricant xinès a dur a terme certes activitats necessàries per al manteniment de les operacions de xarxes existents i per al suport dels serveis mòbils existents.

Per part seva, Honor, la marca de smartphones que pertany a Huawei, va anunciar el llançament de tres nous models de telèfon, Honor 20 Lite, Honor 20 i Honor 20 Pro, que funcionen amb el sistema operatiu Android, enmig de la polèmica sorgida arran que Google anunciés el veto a Huawei. La presentació d'aquests mòbils estava prevista des de fa mesos i es va celebrar segons allò programat. La novetat d'aquests dispositius són les seves qualitats fotogràfiques.