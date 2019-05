May accedeix a preguntar al Parlament sobre un segon referèndum del Brexit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va anunciar que la llei del Brexit que serà sotmesa a votació al juny a la Cambra dels Comuns inclourà canvis per superar les actuals suspicàcies dels diputats, obligant-los a pronunciar-se per exemple sobre una possible unió duanera «temporal» amb la UE i un segon referèndum. May va plantejar en un discurs les grans línies del text que preveu publicar el Govern en els propers dies i que, segons els plans del mateix Gabinet, serà sotmès a votació a la setmana del 3 de juny. La Llei de l'Acord de Retirada arribarà per quarta vegada al Parlament -«l'última oportunitat»- sense garanties de tirar endavant.

Per intentar aconseguir el suport que necessita de conservadors i laboristes, i després de les fallides converses amb el principal partit de l'oposició, la primera ministra britànica va explicar que està disposada a una solució de «compromís» que possibiliti que el Regne Unit abandoni la Unió Europea amb garanties i no de forma abrupta, com ja plantegen els conservadors més radicals.

May va admetre que tancar el Brexit està sent «més dur del que havia previst» i va argumentar que ha fet «tot el possible», fins i tot oferir-se per deixar el càrrec abans d'allò previst. «No n'hi ha prou», va lamentar durant la seva al·locució, en què va instar els diputats a revisar els detalls del nou pla.

El nou text inclourà una «obligació legal» perquè el Govern busqui «alternatives» al pla d'emergència que la UE ha plantejat per a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord. Aquesta salvaguarda, anomenada backstop en l'argot comunitari, entraria en vigor al desembre de 2020 si abans les parts no han aconseguit un acord sobre l'estatus que ha de regir en aquesta frontera.

En aquest sentit, May aspira a deixar clar que Irlanda del Nord no quedarà sota una regulació diferent a la de la resta del país, un dels temors expressats de forma recurrent per les veus que critiquen l'acord de divorci amb la Unió Europea.



Garanties en medi ambient

El Govern britànic va plantejar també garanties en matèria de medi ambient o els drets dels treballadors, segons una May abocada a fer equilibris entre el desig generalitzat de posar fi a la llibertat de moviment amb la UE i quedar fora del mercat únic i la voluntat d'aconseguir un intercanvi comercial «amb el mínim friccions possibles».