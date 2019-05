Pascal acata la Constitució per via notarial per esquivar la fórmula usada per JxCat

L'excoordinadora general del PDeCat Marta Pascal va esquivar la fórmula usada pels seus companys de partit en el moment de jurar el càrrec al Congrés o al Senat decidint no acudir a la tribuna i acatant la Constitució per via notarial amb la fórmula legal tot i estar present a la Cambra. En aquest sentit, i malgrat manifestar l'imperatiu legal per sotmetre's a la Carta Magna, Pascal va evitar pronunciar la fórmula de la resta de senadors de JxCat. La via notarial ja la va usar a l'anterior legislatura. «Aquesta Constitució no em representa i em nego a quadrar-me davant seu», va explicar la mateixa Pascal a través de les xarxes socials.

Cal recordar que Pascal és senadora per designació autonòmica del Parlament de Catalunya a elecció de JxCat, de manera que el seu escó no es va triar en els passats comicis del 28 d'abril i es mantindrà i no s'ha de renovar fins després d'unes futures eleccions autonòmiques. Pascal ha manifestat en les últimes dates desavinences amb el camí polític que segueix la seva formació.