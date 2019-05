El president del Senat defensa escoltar «totes les idees i projectes»

El nou president del Senat, Manuel Cruz (PSOE), va apel·lar al diàleg entre els partits polítics en la XIII legislatura que va començar ahir i va destacar la legitimitat de «totes les idees i els projectes polítics» en democràcia, que «mereixen ser escoltats». En les seves primeres paraules als senadors poc després de constituir-se la cambra alta, sessió a la qual va assistir el pres d'ERC Raül Romeva, el nou president va afegir que el Senat ha de ser part de la solució «a la situació territorial d'Espanya» i els seus problemes.

«El país és divers i plural i això no significa que hagi de ser problemàtic i disfuncional territorialment. Necessitem un Senat que fomenti els debats en els quals més ens juguem les nostres certeses, pors, anhels, com a país i com a ciutadans», va afegir, tot instant tots els grups al diàleg.

Cruz va apostar per una reforma del Reglament de la Cambra i de la Constitució que transformin el Senat en aquest lloc de «diàleg entre administracions» i d'impuls de la «cohesió territorial». En aquest punt, va demanar als partits «confiança, complicitat i bona voluntat» perquè el Senat sigui «part de la solució als desafiaments» del model territorial. «Siguem conscients del moment que inaugurem aquí i ara», va reclamar.

Però mentre aquestes reformes del Senat no s'aprovin, Cruz va advertir que «no esperarà» i es va comprometre a que sigui una institució «influent», i que rebi «amb assiduïtat» les reunions de la Conferència de Presidents, que tracti la reforma del finançament autonòmic i local i el problema de la despoblació. El dirigent socialista va advocar per obrir una nova etapa en la qual es torni al «normal funcionament de les institucions», que segons el seu parer els darrers anys han patit un «dany i desprestigi» que fan que es ressentin «la convivència, l'estabilitat i la salut democràtica».

La Mesa del Senat es va reunir per primera vegada després de l'elecció dels seus membres i com a presa de contacte a la nova legislatura, de manera que no hi va haver cap debat sobre assumptes de fons com la possible suspensió de les funcions de Romeva, que va participar a la constitució del Senat i va prendre possessió del seu escó com la resta de senadors. Per a això, va ser traslladat a primera hora del matí des de la presó, a on va tornar després d'acabar la sessió.

Al final d'aquesta, el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, i la de Ciutadans, Lorena Roldán, van anunciar que presentaran sengles escrits perquè el ja senador d'ERC sigui suspès de les seves funcions a la cambra alta. Per la seva banda, el portaveu socialista, Ander Gil, va evitar pronunciar-se sobre aquesta petició abans que els lletrats de la cambra remetin la seva opinió a la Mesa, al·legant que seria «prematur». La seva companya de grup, presidenta del PSOE i vicepresidenta de la Mesa, Cristina Narbona, també va afirmar que la posició del seu partit sobre la possible suspensió dels parlamentaris independentistes que es troben en presó preventiva serà la que indiquin els lletrats de les cambres.

La nova Mesa va quedar constituïda i no va tractar aquest assumpte. Els escrits del PP i de Ciutadans seran revisats en teoria en una propera reunió, prevista per a dimecres de la setmana que ve. Serà probablement en aquesta trobada on se sol·liciti l'informe dels serveis jurídics del Senat, a partir del qual es prendrà una decisió sobre Romeva.

La setmana que ve també es coneixerà ja quins grups parlamentaris tindrà el Senat. Els partits tenen de termini fins a dilluns per organitzar-se en grups parlamentaris i nomenar els seus portaveus.