Tensió al Congrés: Del «per Espanya» al «pres polític»

Els diputats es van estrenar amb bronca durant la constitució del Congrés, en el qual els parlamentaris de Vox, que van jurar «per Espanya», van impedir amb els seus cops de taula que s'escoltés els independentistes acatar la Constitució per «imperatiu legal» i «la llibertat dels presos». La innovació en les fórmules per acatar la Carta Magna es va estendre i va arribar al seu punt àlgid ahir: Podem va perdre el protagonisme a favor dels polítics catalans presos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez. Junqueras va prometre el seu càrrec «per imperatiu legal» pel «compromís republicà i com a pres polític» mentre que els altres tres presos ho van fer «per imperatiu legal i per la lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre i al poble de Catalunya», encara que a cap dels tres se'ls va sentir pels cops a la bancada de Vox. «Per la llibertat dels presos i exiliats polítics, per la República Catalana, sí prometo», va subratllar el que exercirà previsiblement com a portaveu, Gabriel Rufián, amb una fórmula similar a la utilitzada per la resta dels seus companys. El diputat dels comuns Gerardo Pisarello, secretari primer del Congrés, va prometre «per uns nous temps republicans». I ahir el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va prometre la Carta Magna «per la democràcia, pels drets socials i per Espanya».

També entre esbroncades, soroll i molta crispació va prometre el seu càrrec el diputat de Compromís Joan Baldoví, que es va postular per «defensar els interessos justos de les valencianes i els valencians» i després es va queixar de la falta d'urbanitat dels qui no el van deixar parlar.



El soroll de Vox

A l'altra banda de la cambra, els diputats de Vox van jurar amb fórmules que essencialment incloïen «per Espanya», encara que també amb diferents versions com la de Tristana María Moraleja, que ho va fer «per Espanya, per Galícia i pel Rei». La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, havia demanat en donar pas als acataments de la Constitució que esperava no haver d'intervenir perquè els diputats fessin ús correcte de la seva paraula. No obstant això, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar la seva intervenció per una qüestió d'ordre contra les fórmules d'acatament utilitzades pels independentistes. En acabar els juraments, Rivera li va retreure que s'hagi «insultat el decòrum» de la cambra perquè es permetés parlar de «presos polítics en una democràcia». «No s'ha minvat l'essència de l'acatament, que és el compromís de respecte a la Constitució, i aquesta presidència serà exercida perquè en tot moment hi hagi respecte a la Constitució», va respondre Batet.