Batet demana un informe als lletrats i demora la decisió sobre les presos

La Mesa del Congrés adoptarà aquest divendres una decisió "de fons" sobre la suspensió o no dels diputats presos: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. Així ho ha anunciat aquest dijous la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després d'una reunió de 3 hores i mitja de la Mesa que ha donat com a resultat la petició d'un informe als serveis jurídics de la cambra sobre aquesta qüestió. La presidenta ha apuntat en roda de premsa que l'objectiu de l'informe és que la decisió estigui basada en criteris jurídics, i no "polítics". La reunió d'aquest divendres tindrà lloc a les 12.30h. Batet ha rebutjat les peticions del PP, Cs i Vox perquè es revisin les promeses de l'acta dels diputats independentistes perquè –segons ha apuntat. No es preveu que es pugui revisar l'actuar de la presidenta, que durant el ple del dimarts les va donar per bones.

La presidenta del Congrés ha justificat en roda de premsa la petició de l'informe adduint que "l'objectiu de la Mesa és en tot moment preservar el sistema constitucional, la cambra i les funcions de la Mesa", i "garantir que les decisions que s'adoptin siguin estrictament conformes a dret i amb seguretat jurídica". Es tracta, segons Batet, que la decisió que adopti la Mesa no es pugui qualificar de "política", sinó de "jurídica". Per això ha anunciat que la Mesa "ha acordat sol·licitar un informe sobre els escrits presentats pels diferents diputats de diverses formacions polítiques" per resoldre "els plantejaments diversos dels textos que s'han presentat sobre els preceptes a aplicar". Això és el 384 bis de la LECrim, o el 21.2 del Reglament de la Mesa.

Petició sense unanimitat

En tot cas, Batet ha admès que no s'ha produït una votació sobre la petició d'aquest informe i tampoc –malgrat les seves peticions- hi ha hagut "unanimitat". La decisió "de fons", aquest divendresLa presidenta del Congrés ha afirmat que els membres de la Mesa no han entrat aquest dijous al "fons" de la qüestió "i serà aquest divendres quan la Mesa adopti aquesta decisió de fons". "La pretensió és que la Mesa de demà estigui en condicions, si l'informe ho permet, d'adoptar la decisió". Serà en aquesta reunió on també desplegarà la posició "de fons" del seu partit, el PSOE.

PP, Cs i Vox reclamen la suspensió "automàtica"

Ho ha fet després de reunir per primera vegada la Mesa sota la seva presidència, en una jornada on el PP, Cs i Vox li han demanat que suspengués automàticament els presos, i el PP fins i tot ha amenaçat de presentar una iniciativa per reprovar-la i de portar-la a la justícia per suposats delictes de prevaricació i desobediència.

Amenaces penals contra la presidenta

Batet també ha respost les amenaces del PP de reprovar-la i portar-la als tribunals per desobediència i prevaricació per no haver suspès de manera "imminent" els presos. "Aquesta presidència sense té la pretensió d'actuar d'acord a la llei sabent que hi ha pluralitat i diversitat", ha dit, "i així és com hem procedit en les decisions que ham pres en aquesta primera mesa del Congrés dels Diputats".

Suport de l'executiu de Sánchez

Batet ha obtingut el suport dels seus excompanys d'executiu, la vicepresidenta Carmen Calvo i el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE José Luís Ábalos, que han expressat el seu convenciment que la presidenta actuarà d'acord a criteris jurídics quan pertoqui. La petició de l'informe podria situar la decisió sobre la possible suspensió dels presos més enllà d'aquest diumenge.

La pilota del Suprem

Batet ha demanat l'informe dels serveis jurídics de la cambra després que el Tribunal Suprem li ha tornat la pilota i li ha negat l'informe que la presidenta del Congrés li havia demanat aquest dimecres sobre l'aplicació de l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), el que el jutge Llarena va utilitzar per suspendre els diputats al Parlament de Catalunya. La presidenta del Congrés va apuntar aquest dimecres que al seu entendre havia de ser "l'òrgan jurisdiccional", en referència al Suprem, qui adoptés la decisió sobre la suspensió.

Sense suplicatori

Però el president de la Sala Penal, Manuel Marchena, li ha respost reiterant que la via per a una possible suspensió dels presos hauria de venir per l'aplicació de l'article 21.2 del Reglament del Congrés, que estableix que un cop rebut un suplicatori de la Justícia es pot suspendre diputats que es trobin en situació de presó preventiva. Marchena situa d'aquesta manera la decisió a la Mesa del Congrés. La qüestió, però, és que el Suprem no ha enviat cap suplicatori, ni ho preveu fer a les acaballes del judici oral.

El PP vol reprovar la presidenta

Mentrestant Batet ha rebut aquest dijous les pressions de les tres formacions de la dreta. PP, Cs i Vox li han demanat que suspengui immediatament els presos per evitar –han apuntat- la "vergonya" que van percebre el passat dimarts durant la sessió constituent del Congrés. El secretari general del Congrés, Teodoro García Egea, fins i tot l'ha amenaçada amb promoure una reprovació i denunciar-a davant la Justícia per suposats delictes de prevaricació i desobediència. Amb tot, el reglament del Congrés no preveu que es pugui reprovar la presidència de la cambra.

La majoria progressista trontolla

La suspensió, però, no compta amb el suport de Podem, que ja ha advertit que fa una lectura garantista del Reglament en relació als drets dels diputats que han estat elegits pels ciutadans. Si el PSOE es decanta per la suspensió, la posició de Podem podria portar els socialistes a trencar la majoria progressista de la Mesa tot just començada la legislatura i votar amb PP i Cs per primera vegada a l'òrgan de govern de la cambra.