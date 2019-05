La cap parlamentària del partit de Theresa May dimiteix pel Brexit

La cap del grup parlamentari del Partit Conservador britànic a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, va dimitir perquè no creu que el Govern de Theresa May acabi complint amb el Brexit, i va instar la primera ministra a «prendre la millor decisió» per al Regne Unit, l'Executiu i els tories. «Amb gran dolor del meu cor, renuncio», va dir Leadsom en una carta que va difondre a través del seu compte oficial de Twitter, després d'una jornada en què es van multiplicar les veus dins del Partit Conservador que volen la dimissió immediata de May.

«Ja no crec que el nostre enfocament pugui complir amb el resultat del referèndum» de 2016, en què els britànics van votar per un Brexit, va explicar. Així, va dir que no creu que el Regne Unit segueixi sent «veritablement sobirà» sota l'acord del Brexit que May pretén treure endavant al Parlament, i que el segon referèndum que ha suggerit com a «pla B», si acaba amb una quarta derrota a Westminster, «seria perillosament divisiu».

La llei que va esbossar la primera ministra britànica per intentar treure el Regne Unit de la UE amb un acord ha suscitat diverses crítiques dels partits conservador i laborista i aquesta última oportunitat sembla abocada al fracàs. El text depèn del suport dels laboristes i el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, va deixar clar que no està d'acord amb la proposta. Per a Corbyn, l'oferta de May és «bàsicament tornar altre cop a la mateixa posició del Govern» en les últimes i fallides converses.

May va demanar als diputats de la Cambra dels Comuns que donin suport al «nou acord del Brexit» que preveu sotmetre a votació a principis de juny, tota vegada que un nou «no» provocaria «divisió i bloqueig». «Ens arrisquem a crear una major divisió quan el que necessitem és actuar junts per l'interès nacional», va afirmar la primera ministra britànica a la Cambra dels Comuns. «La nostra feina és prendre decisions, no esquivar-les», va recordar Theresa May.