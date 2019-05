La Fiscalia insta el Suprem a demanar al Congrés la suspensió dels diputats presos

La Fiscalia del Tribunal Suprem va presentar un escrit davant la sala que jutja el procés independentista al Tribunal Suprem sol·licitant que es comuniqui a les Corts que han de procedir a l'aplicació immediata de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim) i suspendre de funcions els cinc parlamentaris presos que han pres ja possessió del seu escó. La Fiscalia assegura que les meses de les dues cambres han de procedir «a adoptar les mesures necessàries per donar plena efectivitat a la previsió legal», i a més de manera «immediata».

La petició del Ministeri Públic, que signen els fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena, busca la suspensió de funcions de Raül Romeva al Senat i d'Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez al Congrés dels Diputats sense haver d'acudir a cap interpretació del Reglament de la cambra, que era l'opció que havia apuntat l'alt tribunal en l'ofici que va remetre la setmana passada a ambdues cambres.

L'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal ja va ser aplicat a alguns dels ara parlamentaris quan van ser elegits com a representants al Parlament, en els comicis autonòmics del 21 de desembre de 2017 a instàncies de l'instructor del cas, Pablo Llarena. En el seu escrit, de 5 pàgines, la Fiscalia recorda precisament que la interlocutòria de Llarena instant a l'aplicació d'aquest article pel Parlament respecte dels llavors diputats autonòmics només buscava «preservar l'ordre constitucional impedint que persones que ofereixen indicis racionals d'haver desafiat i atacat de manera greu l'ordre de convivència democràtica mitjançant determinats comportaments delictius, entre els quals es troba el delicte de rebel·lió, puguin continuar en l'exercici d'una funció pública de risc per a la col·lectivitat».

Per part seva, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va remetre un escrit al Tribunal Suprem en què consulta l'abast de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Batet va fer aquesta consulta al president del Suprem, Carlos Lesmes, abans de convocar la Mesa de la Cambra per decidir si suspèn o no en les seves funcions els diputats.

La presidenta del Congrés demana aquest aclariment sobre l'article que estableix que quan hi hagi un processament ferm per delicte de rebel·lió i es decreti la presó provisional, el processat que ostenti un càrrec públic queda «automàticament suspès» de les seves funcions.

Batet va convocar per a avui la primera reunió de la nova Mesa del Congrés en la qual es tractaran les peticions de PP, Cs i Vox perquè se suspengui en les seves funcions parlamentàries als quatre diputats que estan en presó preventiva. No obstant això, no s'espera que l'òrgan de govern prengui una decisió sobre aquest extrem fins a la setmana que ve, és a dir, després de les eleccions.

Paral·lelament, el Senat no té previst tractar la suspensió de Raül Romeva fins a la setmana que ve, per a quan està prevista la següent reunió de la Mesa, presidida per Manuel Cruz i en la qual els socialistes tenen majoria absoluta. A més, el Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional ha sol·licitat al Senat que informi sobre la condició de parlamentari de l'empresari gironí Josep Maria Matamala, que està imputat per la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.