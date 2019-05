Huawei no podrà usar uns xips imprescindibles per als seus mòbils

Huawei no podrà usar uns xips imprescindibles per als seus mòbils

La multinacional de dissenys de xip ARM, amb seu al Regne Unit, ha donat instruccions als seus empleats perquè suspenguin els seus negocis amb Huawei. ARM, propietat de Softbank i dedicada als semiconductors i al desenvolupament de software, ha instat els seus empleats a frenar «tots els contractes actius i qualsevol compromís pendent» amb Huawei i els seus afiliats per complir amb l'ordre comercial del Govern d'Estats Units. Els dissenys d'ARM, que té vuit oficines als EUA, estan a la major part de processadors d'aparells de telefonia mòbil de tot el món.

En un document intern, la companyia de fabricació de xips va assenyalar que els seus dissenys contenen «tecnologia d'origen nord-americà». ARM considera que l'afecta el veto imposat per l'administració de Trump a les companyies tecnològiques del seu país perquè no facin negocis amb el gegant de la Xina.

Per part seva, les companyies britàniques de telefonia mòbil Vodafone i EE retiraran els seus mòbils Huawei de les seves xarxes 5G arran que la matriu de Google, Alphabet, trenqués relacions comercials amb el gegant xinès seguint un mandat del Govern dels EUA. Les dues empreses britàniques s'uneixen així al veto d'altres grans operadors de telefonia del món, que han donat l'esquena a Huawei després de la decisió de les empreses tecnològiques dels EUA de deixar de subministrar-li tecnologia per complir amb l'ordre del president, Donald Trump.

«Estem paralitzant les comandes del Huawei Mate 20X 5G al Regne Unit», va confirmar Vodafone mitjançant un breu comunicat. A la nota, la companyia britànica va explicar que aquesta decisió és «una mesura temporal mentre hi hagi incertesa en relació amb els nous telèfons Huawei 5G». Vodafone va afegir a més que mantindrà «aquesta situació sota revisió».

El conseller delegat d'EE, Marc Allera, va explicar que l'empresa no reactivarà la venda de mòbils de Huawei fins a tenir «la seguretat a llarg termini» que els seus clients rebran el suport necessari. No obstant això, EE seguirà comptant amb Huawei per desplegar els equips de la seva xarxa 5G.



La situació al Japó

Al Japó, el principal operador, NTT Docomo, ha interromput les comandes del Huawei P30, que l'empresa havia de llançar aquest estiu. L'anunci d'NTT Docomo va arribar hores després que altres dos grans operadores del Japó, Softbank i KDDI, anunciessin la seva decisió d'ajornar el llançament del model més recent de la firma xinesa, el P30 Lite.

Paral·lelament, Steve Bannon, exassessor del president dels Estats Units, va assegurar que l'ordre executiva que prohibeix a les empreses nord-americanes usar equips de telecomunicacions fabricats per companyies que suposadament intenten espiar, és molt més important que un acord comercial entre Pequín i Washington. «És un gran assumpte de seguretat nacional per a Occident», va assegurar l'exassessor.