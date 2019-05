JxCat proposarà que Sànchez es reuneixi amb el Rei

JxCat té decidit proposar el seu cap de llista per Barcelona, Jordi Sànchez, que està en situació de presó preventiva, per representar la formació a la ronda de consultes que emprendrà el Rei en properes setmanes de cara a la sessió d'investidura. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, té l'encàrrec de sondejar les diferents formacions parlamentàries per preparar la llista de representants polítics que tenen intenció de participar en aquesta ronda de consultes. Sànchez va assumir dimarts la plena condició de diputata la sessió constitutiva del Congrés.