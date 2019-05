El TC rebutja que els partits recopilin dades d'opinions polítiques dels ciutadans

El Ple del Tribunal Constitucional va anul·lar per inconstitucional l'article de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg) que permet als partits recopilar dades sobre les opinions polítiques dels ciutadans, en una sentència que va ser aprovada per unanimitat.

El Tribunal de Garanties atén així al recurs presentat pel Defensor del Poble el passat mes de març, quan instat per les queixes de diferents juristes, va sol·licitar l'anul·lació de l'article 58 bis 1 de la Loreg per entendre que vulnera tant el dret a la llibertat ideològica com a la protecció de dades personals, la llibertat d'expressió i el dret de participació política.

Aquest article, introduït mitjançant reforma en la Llei de Protecció de Dades i en vigor des de desembre de l'any passat, estableix que «la recopilació de dades personals relatives a les opinions polítiques de les persones que duguin a terme els partits polítics en el marc de les seves activitats electorals es trobarà emparada en l'interès públic únicament quan s'ofereixin les garanties adequades».

En una sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Cándido Conde Pumpido i que es notificarà en els propers dies, el Ple acorda «estimar el present recurs d'inconstitucionalitat i, en conseqüència, declarar contrari a la Constitució i nul l'apartat 1 de l'article 58 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals».