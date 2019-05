Un tribunal popular condemna Pablo Ibar a cadena perpètua

Pablo Ibar, ciutadà hispanoamericà i nebot del conegut boxejador basc José Manuel Ibar Azpiazu, Urtain, ha aconseguit esquivar la condemna a mort, en no aconseguir el jurat unanimitat necessària per a una sentència de pena de mort, com pretenia la Fiscalia, pel triple assassinat el 27 de juny de 1994 a Miramar (Florida) de Casimir Sucharski, propietari d'un club nocturn, i les ballarines Sharon Anderson i Marie Rogers. Un tribunal popular el va condemnar a cadena perpètua, i la defensa ja prepara recurs per aconseguir la seva llibertat. Ibar, de 47 anys, ha passat 25 anys a la presó, 16 dels quals en el «corredor de la mort», a la presó de Raifrod. En 2016 la Cort Suprema de Florida va anul·lar la sentència de pena de mort i va ordenar repetir el judici, en determinar que havia tingut «una defensa ineficaç» i havia estat condemnat a partir de proves «febles i escasses».