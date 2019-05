Blasco admet que va desviar diners destinats a la solidaritat

L'exconseller valencià de Solidaritat i exportaveu del PP a les Corts amb el PP, Rafael Blasco, la que era la seva cúpula en aquest departament i els principals empresaris que s'asseuen al banc dels acusats per les presumptes irregularitats en subvencions a ONG i en el projecte del fallit hospital a Haití van reconèixer els fets pels quals la Fiscalia Anticorrupció els acusa.

El grup de fins a set acusats que ha signat un pacte de conformitat amb el fiscal Anticorrupció Jesús Carrasco –alguns dels acords es van signar abans de l'inici de la sessió d'ahir, que per aquesta raó va començar amb prop de dues hores de retard– inclou Blasco, la seva excúpula a la conselleria (l'exsecretària general Tina Sanjuán; l'ex-director general José María Felip i l'excap d'àrea de Solidaritat Marc Llinares); els empresaris Augusto César i Arturo Tauroni, i el president de l'ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, a més d'Alina Indiekina Lysenko i María Isabel Castillo.

Tant en el cas de Blasco com en el de la resta d'aquest grup han corroborat davant el tribunal que accepten els fets relatats per Anticorrupció en el seu escrit d'acusació i que, per tant, reconeixen els delictes que se'ls imputen. Posteriorment, en el moment en què van ser cridats a declarar, la majoria dels processats es van limitar a acollir-se al seu dret a no fer-ho.

El fiscal va explicar que aprecia circumstàncies atenuants en aquests casos, com la de confessió tardana o reparació total o parcial del dany a conseqüència de l'aportació de quantitats en metàl·lic o dació en pagament de béns immobles que han realitzat.