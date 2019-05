El Govern dels Estats Units imputa 17 nous càrrecs a Julian Assange

El Govern dels Estats Units va revelar 17 càrrecs més contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, per la publicació d'informació classificada en cooperació amb l'exanalista dels serveis secrets nord-americans Chelsea Manning. El Departament de Justícia va explicar que els nous càrrecs acusen Assange de «conspirar» amb Manning per obtenir informació classificada «amb motius per pensar que aquesta informació havia de ser usada per fer mal als Estats Units o beneficiar un país estranger».

Així mateix, el fundador de Wikileaks ha estat acusat de «rebre i intentar rebre informació amb fonaments per creure que aquests materials serien obtinguts o lliurats a una persona que violaria la llei». El Departament va destacar que «les accions d'Assange van suposar un greu dany per a la seguretat nacional nord-americana en benefici de diversos adversaris del país».