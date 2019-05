Maduro demana ajuda a Cuba, Xina i Rússia davant la crisi sanitària

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va demanar ajuda a alguns dels seus aliats, Cuba, Xina i Rússia, en un intent per afrontar la crisi sanitària que viu el país a causa de la imposició de sancions per part dels Estats Units, segons va informar aquest dimecres el ministre de Sanitat, Carlos Alvarado. Els veneçolans porten anys patint talls d'electricitat i manca de medicaments i material mèdic en el marc d'una forta crisi política i econòmica. Alvarado va alertar que les sancions imposades per occident contra el país caribeny han portat a la congelació de 5.600 milions de dòlars.