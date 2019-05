May escull un nou líder conservador al Parlament

El diputat Mel Stride, fins ara funcionari del Ministeri de Finances del Regne Unit, va ser designat nou líder conservador a la Cambra dels Comuns en substitució d'Andrea Leadsom, que va presentar dimecres la seva dimissió pel seu malestar amb el procés del Brexit. Downing Street va confirmar els canvis, que impliquen l'ascens de Stride i diversos nomenaments més. Jesse Norman, fins ara al Ministeri de Transport, ocuparà el càrrec que queda vacant a Finances, mentre que a Norman el substituirà Michael Ellis, procedent de Cultura. Leadsom va explicar a la seva carta de dimissió que, tot i que fins ara May ha tingut el seu «decidit suport i lleialtat» per «donar forma i lluitar pel Brexit», tot i les «incòmodes decisions» que s'han pres per a això, ja no creu que l'enfocament adoptat pel Govern «pugui complir amb el resultat del referèndum» de 2016, en el qual els britànics van optar per abandonar la Unió Europea.