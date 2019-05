El «talibà americà» queda en llibertat després de passar 17 anys a la presó

John Walker Lindh, un nord-americà capturat a l'Afganistan el 2001 i batejat com el «talibà americà», va abandonar la presó federal d'Indiana, on ha complert 17 dels 20 anys de pena als quals havia estat condemnat. Lindh, fotografiat com un jove de 20 anys barbut en el moment de la seva captura, va abandonar la presó de Terre Haute gràcies al seu bon comportament, tot i les objeccions plantejades per algunes autoritats.

Romandrà els propers tres anys sota estrictes mesures de vigilància, sense possibilitat de tenir cap dispositiu amb accés a internet. Tampoc podrà tenir cap accés a vídeos de caràcter extremista.

Lindh, que ara té 38 anys, va ser el primer nord-americà a ser detingut dins de la «guerra contra el terror» llançada per George W. Bush després dels atemptats de l'11 de setembre de 2001. És només un de les desenes de presos que seran alliberats properament.