Theresa May es planteja la seva dimissió en plena crisi pel Brexit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, està preparada per anunciar la seva dimissió avui, segons The Times. Segons l'esmentat diari, s'espera que la primera ministra anunciï la seva dimissió després de reunir-se amb Graham Brady, el cap del Comitè 1922, l'òrgan de govern del Partit Conservador al Parlament. El darrer cop patit per May, la dimissió de la cap del grup parlamentari del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, perquè no creu que el Govern compliria amb el Brexit, hauria motivat la decisió. En tot cas, el ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, va assegurar que Theresa May seguirà sent primera ministra durant la visita d'Estat que farà el president dels EUA, Donald Trump, a principis de juny.

La Comissió Europea va respondre als rumors que apunten a una imminent dimissió de la primera ministra britànica que un canvi al capdavant del Govern no obriria cap opció per revisar les condicions del divorci, perquè l'acord de retirada «no pot ser renegociat».

Amb Leadsom ja són 36 els càrrecs que han abandonat el Govern de May en el marc del Brexit. No obstant això, aquesta dimissió es produeix en un moment crític tant per a la primera ministra com per al divorci entre Londres i Brussel·les. May està en la corda fluixa des que l'acord del Brexit negociat per les parts va naufragar per primera vegada a Westminster, el passat 15 de gener. En aquests mesos ha sumat dues derrotes parlamentàries més que han dut a una greu crisi política.

May es va comprometre a dimitir una vegada que l'acord del Brexit rebés el vistiplau dels diputats, i després d'aconseguir de la Unió Europea un últim ajornament fins al 31 d'octubre per al Regne Unit per preparar-se per al divorci, amb o sense pacte.

Paral·lelament, el Govern del Regne Unit va ajornar fins a la primera setmana de juny la publicació de la nova llei del Brexit anunciada aquesta setmana per la primera ministra i no té clar que pugui celebrar properament la votació promesa a la Cambra dels Comuns, aparentment per falta de consens.

Un dels membres de l'Executiu responsables de l'activitat parlamentària, Mark Spencer, va respondre a les preguntes plantejades per una diputada laborista generant nous dubtes amb relació a la viabilitat de la Llei de l'Acord de Retirada que May preveia sotmetre a votació la setmana que s'inicia el 3 de juny. Spencer va revelar que el text de la llei serà publicat aquella mateixa setmana, confirmant així el segon ajornament. La mateixa May havia assegurat dimecres davant la Cambra dels Comuns que el Govern publicaria avui el text.

Spencer també va admetre que no està garantit que l'acord sigui sotmès a votació aquella mateixa setmana, ja que encara que el pla de l'Executiu passa per preguntar als diputats el 7 de juny, no s'ha aconseguit pactar aquesta data «pels canals habituals» . D'aquesta manera, va donar a entendre que els laboristes no volen celebrar un ple aquell divendres i modificar el recés parlamentari.

En un altre ordre de les coses, els britànics van celebrar ahir eleccions europees, els resultats de les quals no es coneixeran fins diumenge.