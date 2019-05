El Congrés suspèn els diputats presos amb l'oposició de Podem

La Mesa del Congrés va acordar suspendre els quatre diputats catalans presos acusats de rebel·lió en la causa del procés, una mesura acordada amb l'aval dels lletrats de la Cambra a la qual, no obstant, això es va oposar Unides Podem, en entendre que corresponia al Tribunal Suprem. La decisió va ser anunciada per la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, després de 45 minuts de deliberació per part dels nou membres de la Mesa, on la majoria conformada per PSOE, PP i Cs va donar suport a la suspensió immediata davant Unides Podem, que va demanar més temps per estudiar l'assumpte.

D'aquesta manera, els diputats de Junts per Catalunya Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, així com el líder d'ERC, Oriol Junqueras, deixen de ser parlamentaris mentre continuïn a la presó provisional, amb efectes des del passat dimarts 21, quan van prendre possessió dels seus escons a la sessió constitutiva del Congrés. JxCat no té intenció de substituir els seus parlamentaris.

Abans d'adoptar el seu acord, la Mesa havia rebut l'informe que va encarregar dijous als serveis jurídics del Congrés, en el qual els lletrats apuntaven a una suspensió «automàtica» sustentada no en el Reglament del Congrés, sinó en l'article 384bis de la Llei d' Enjudiciament Criminal (Lecrim). I això perquè les previsions del Reglament es refereixen a situacions processals anteriors a les dels quatre independentistes catalans, que exigirien un suplicatori i votació en ple, qulecom que el propi Suprem va desestimar en el seu acte del passat 14 de maig sobre la seva situació parlamentària.

Així, set membres de la Mesa (tres del PSOE, dos del PP i dos de Cs) van assumir l'opinió dels lletrats i van avalar suspendre els diputats «per concórrer les circumstàncies necessàries» per aplicar el precepte de la Lecrim segons el qual el processat «que estigués ostentant funció o càrrec públic» quedarà «automàticament suspès en l'exercici del mateix mentre duri la situació de presó». No hi van estar d'acord els dos membres d'Unides Podem, formació que, segons la seva portaveu, Irene Montero, entén que la decisió exigia major debat i que a més corresponia al Suprem, «perquè afecta el fet que diputats que han estat elegits per la ciutadania puguin exercir amb plenitud».

Acordada la suspensió, queda per saber quin abast tindrà l'absència de quatre parlamentaris a l'hemicicle a l'efecte del «còmput de majories», en paraules de Batet, per si modifiqués el llindar de la majoria absoluta ara fixat en 176 escons, quelcom amb especial transcendència de cara al debat d'investidura. La Mesa va acordar de forma unànime encarregar un altre dictamen als lletrats abans de resoldre aquest assumpte, possiblement la setmana que ve.

Batet va rebre crítiques del PP i Ciutadans per no haver suspès abans els quatre presos, sota el supòsit que no hi havia una altra sortida per garantir el compliment de la llei.