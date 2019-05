L'explosió d'un paquet bomba al centre de Lió causa almenys 13 ferits

Les autoritats de França van iniciar una operació de recerca contra un sospitós no identificat després d'una explosió registrada al centre de la ciutat de Lió que va causar almenys tretze ferits. La Fiscalia de Lió va explicar que les autoritats sospiten que l'explosió va ser provocada per un paquet bomba.

L'artefacte hauria estat llançat des d'una bicicleta per un home emmascarat que va fugir posteriorment. A l'hora de tancar aquesta edició no hi havia detalls sobre la seva possible identitat. «Les imatges de les càmeres de vigilància seran estudiades per la policia judicial», va explicar Aurélie Bonnet Saint-Georges, adjunta de l'Alcaldia.

El president de França, Emmanuel Macron, va parlar d'«atac» a Lió, que va deixar «ferits», però «no víctimes mortals». El ministre d'Interior, Christophe Castaner, va anunciar un reforç de la seguretat a «espais públics i actes esportius, culturals i religiosos».