Mor una nena de 5 anys al menjador d'una escola de les Illes Balears

El grup d'Homicidis de la Policia Nacional investiga la mort d'una nena de cinc anys al col·legi La Salle de Palma al barri de Son Rapinya, mentre estava menjant. La Policia estudia si el succés està relacionat amb una possible intolerància alimentària. El succés va tenir lloc cap a dos quarts de tres de la tarda i fins al lloc es van personar efectius del Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061, que van atendre la nena d'urgència, però finalment no van poder fer res per salvar la seva vida. Fins al lloc també es va desplaçar el Grup d'Homicidis de la Policia Nacional, que s'ha fet càrrec del cas.