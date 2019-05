Nou revés judicial a Trump pel mur a la frontera amb Mèxic

El jutge nord-americà Haywood Gilliam Jr ha ordenat aquest divendres el bloqueig temporal de fons del Departament de Justícia per construir un mur fronterer amb Mèxic i ha justificat que aquests diners no van ser autoritzat específicament pel Congrés per a la seva construcció.

L'ordre prohibeix l'ús de 1.000 milions de dòlars dels 6.700 milions que l'executiu nord-americà va dir que planejava invertir en la construcció del mur.

"La idea que quan el Congrés rebutja la sol·licitud de l'Executiu d'apropiar d'aquests fons es trobi una manera de gastar-los 'sense el Congrés', no concorda amb els principis fonamentals de la separació de poders que es remunten als primers dies de la República ", diu el jutge.

Trump ha reiterat en diverses ocasions que el mur és necessari per acabar amb la droga i delinqüència que entra al país a través de la frontera.

La decisió se suma a les frustracions de Trump amb les ordres del Tribunal Federal que bloquegen les seves iniciatives amb l'objectiu de reduir la immigració il·legal, una àrea en la qual l'actual mandatari nord-americà centrarà la seva campanya de cara a les eleccions de 2020.

Al febrer i després d'una llarga batalla política i un tancament de Govern, el Congrés va aprovar 1.380 milions de dòlars per a la construcció de "tanques de vianants bàsiques" al llarg de la frontera al sud-est de Texas, molt menys que el que volia Trump .

Per obtenir la resta dels diners, Trump va declarar l'estat d'emergència i la seva Administració ha assenyalat que planejava desviar 601 milions d'dòlars del Departament del Tresor, 2.500 per als programes antinarcòtics del Departament de Defensa i 3.600 per a projectes d'infraestructures militars.

Davant d'aquesta situació, la Cambra de Representants al costat d'una desena d'estats, van demanar al jutge Gilliam que bloquegés la transferència de fons per evitar així la construcció del mur.

Els seus principals arguments són que l'Administració no pot utilitzar els fons que el Congrés ha negat prèviament i no pot construir un mur que no ha estat autoritzat, ni treballar fora de l'àrea geogràfica establerta pel Congrés. A més els denunciants critiquen que aquesta desviació de fons viola la doctrina de separació de poders establerta a la Constitució dels Estats Units.