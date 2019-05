Sis morts com a conseqüència de la massificació a l'Everest

Sis persones van morir en només 48 hores com a conseqüència de l'embús que es va formar a l'Everest, on més de 200 persones van haver d'esperar durant hores en un estret pas per fer el cim. Dues de les persones que van fer la cua van morir mentre baixaven després de fer el cim: el nord-americà Donald Lynn Cash i l'índia Anjali Kulkarni, tots dos de 55 anys. L'organitzador de l'expedició de Kulkarni, Arun Trek, va atribuir l'accident a l'excessiu flux de muntanyencs, que va endarrerir el seu descens.

Ahir es va informar de la mort de quatre alpinistes: Els indis Kalpana Das, de 52 anys; Nihal Bagwan, de 27, i Dhurba Bista, de 33. Els dos primers van morir quan baixaven del mateix cim després de suportar hores d'embús. El tercer va perdre la vida mentre guiava els seus clients a la muntanya, segons va explicar el seu cap, Anil Bhattarai, de Himalayan Ecstasy Treks. Un quart escalador, un austríac de 65 anys, va morir a la ruta tibetana, menys transitada que la nepalesa, segons va anunciar l'organitzador de la seva expedició.

La temporada passada es va batre el rècord d'ascensions a l'Everest: 802 persones van trepitjar el sostre del planeta. Cinc alpinistes van morir en l'intent. Amb els sis morts en 48 hores són ja vuit els muntanyencs que han perdut la vida aquesta temporada. La setmana passada van morir un muntanyenc indi i un irlandès que va relliscar i va caure prop del cim.