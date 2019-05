Trump enviarà uns 1.500 soldats addicionals al Pròxim Orient per l'amenaça de l'Iran

El president dels Estats Units, Donald Trump, va confirmar que enviarà uns 1.500 militars addicionals al Pròxim Orient davant l'amenaça de l'Iran, tot just un dia després d'afirmar que no ho considerava necessari. El mandatari va manifestar que la tasca d'aquesta «relativament petita» quantitat de tropes serà «principalment protectora». El secretari de Defensa dels Estats Units, Patrick Shanahan, va revelar que el Govern sospesa desplegar més tropes al Pròxim Orient per «millorar la protecció» de les pròpies forces nord-americanes, en el marc de l'escalada de tensió amb l'Iran. No obstant això, el mateix Trump va assenyalar hores després que no creia que fossin necessàries tropes addicionals al Pròxim Orient. «No crec que les necessitem. Realment no ho crec», va dir.

Les tensions bilaterals s'han renovat coincidint amb el primer aniversari de la ruptura de l'acord nuclear. Els Estats Units han recuperat les sancions contra l'Iran, mentre que la República Islàmica ha optat per deixar de complir part dels compromisos assumits. Durant la jornada de dijous, el president de l'Iran, Hassan Rohani, va destacar que Teheran no es rendirà davant les pressions dels Estats Units i no abandonarà les seves polítiques fins i tot en cas que el país sigui bombardejat.