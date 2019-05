L'Everest segueix cobrant-se víctimes i ja són 10 els muntanyencs morts

Un muntanyista britànic va morir aquest dissabte a l'Everest, la qual cosa eleva a deu el nombre de morts aquesta temporada al pic més alt del món. L'última víctima mortal és Robin Haynes Fisher, un britànic de 44 anys d'edat, que va morir a 8.700 metres d'altura, just quan iniciava el descens després de coronar el cim. «Havia baixat uns 150 metres quan va col·lapsar. El seu xerpa va intentar salvar-lo, però ja havia mort», va explicar Murari Sharma, de l'empresa Everest Pariwar Treks, a Katmandú. Durant la jornada del divendres, l'irlandès Kevin Hynes va morir a la seva tenda de campanya, a uns 7.000 metres, també en el camí de tornada. Aquest mateix dia, el guia nepalès Dhurba Bista perdia la vida en un campament base després de ser evacuat via aèria d'un altre a major altura. Al llarg d'aquesta setmana, tres indis -dues dones i un home- han mort en el descens, una vegada conquistat l'Everest. A principi de maig un escalador nord-americà i un altre indi van morir a la baixada. A més, un austríac va morir a la façana tibetana. Aquesta és l'època de l'any més popular per escalar l'Everest a causa de les condicions climàtiques, la qual cosa es tradueix en una massiva afluència de muntanyistes.