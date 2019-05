El ministre de Sanitat s'afegeix també a la cursa per substituir Theresa May

El ministre de Sanitat, Matt Hancock, ha anunciat que competirà en les eleccions primàries per succeir Theresa May com a cap del Partit Conservador i primera ministra del Regne Unit, una pugna interna que suma ja cinc candidats. «Sí, em presentaré per ser el proper primer ministre», va dir Hancock en una entrevista concedida dissabte al matí a BBC Radio.

Hancock va ser un dels membres del Govern que va destacar la «dignitat» de May en anunciar que el 7 de juny deixaria el càrrec assumint la seva responsabilitat política per no treure endavant l'acord del Brexit. «Ho ha donat tot per servir el seu país. Gràcies, Teresa», va escriure a Twitter.

El ministre de Sanitat se suma així a l'exministre d'Exteriors Boris Johnson; a l'actual responsable del Foreign Office, Jeremy Hunt; a l'exministra de Treball Esther McVey; i al secretari d'Estat de Desenvolupament Internacional, Rory Stewart.

Malgrat la llarga llista de noms, que podria seguir augmentant a mesura que s'aproximi la data de partida de May, de moment totes les veus assenyalen com a gran favorit Johnson, que va ser un dels més durs amb el full de ruta de la primera ministra per obrar el Brexit. Per ser proclamat formalment, un candidat ha de comptar amb l'aval d'almenys dos diputats tories. Els legisladors conservadors aniran reduint la terna en una sèrie de votacions fins que només quedin dues candidatures que seran sotmeses a l'escrutini de tots els membres del partit.

D'altra banda, la Cambra de Comerç Britànica a Espanya va demanar aquest dissabte rapidesa en la successió de Theresa May per evitar més incertesa al voltant de Brexit i va confiar que el partit conservador britànic «actuï amb responsabilitat i anteposi els interessos econòmics i comercials als polítics». En un comunicat, la Cambra de Comerç Britànica, que es va fundar a Barcelona el 1908 i és l'única organització empresarial independent hispanobritànica a Espanya, demana al partit conservador britànic que no elegeixi un nou líder a favor d'una sortida sense acord per evitar «la catàstrofe que suposaria un no-deal Brexit per a l'economia i l'ocupació a Espanya i el Regne Unit». La Cambra demana un acord de sortida de la UE que mantingui el Regne Unit dins el mercat únic i permeti la lliure circulació de ciutadans «i l'accés al talent que necessiten les empreses», i avisa que estan en joc «60.000 milions d'euros en concepte de comerç bilateral i un gran volum de llocs de treball a tots dos països». Després de l'anunci de la dimissió de Theresa May com a primera ministra del Regne Unit a partir del 7 de juny, la Cambra de Comerç Britànica a Espanya ha reconegut «l'esforç i dedicació de Theresa May per aconseguir el suport del Parlament britànic a l'acord de retirada de la UE negociat per la mandatària a Brussel·les». L'entitat empresarial urgeix que el relleu de May es faci amb la màxima celeritat «perquè, si aquest successor no s'elegeix durant el mes de juliol, l'activitat parlamentària quedarà interrompuda fins al mes de setembre i el govern disposarà de poc més d'un mes per arribar a un acord».

La Cambra expressa el seu acord amb el consell de Donald Tusk, president del Consell Europeu, de «no perdre més temps» amb motiu de la segona extensió de l'article 50 acordada el mes passat. «Les empreses espanyoles amb presència al Regne Unit i les britàniques presents a Espanya hem estat ja dues vegades a la vora de la catàstrofe d'una sortida sense acord», confessa la cambra.

Les empreses sòcies de la Cambra defensen que el millor acord de sortida de la UE ha de tenir en compte la continuïtat del Regne Unit al mercat únic i que no hi hagi barreres a la lliure circulació de persones. L'entitat cameral també confia que Espanya tingui «una posició de lideratge» en les negociacions i que el Regne Unit no sigui «tan ingenu» d'esperar que la UE faci noves concessions, ja que considera que «l'acord negociat per May és l'únic possible