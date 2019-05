Guaidó accepta la crida de Noruega per a una nova ronda de negociacions

L'autoproclamat «president interí» de Veneçuela, Juan Guaidó, ha acceptat la crida del Govern de Noruega per a una nova ronda de negociacions entre les delegacions del Govern i l'oposició amb l'objectiu de seguir «una ruta molt clara» que passa, segons ha explicat a través de la xarxa social Twitter, pel «cessament de la usurpació, un govern de transició i la celebració d'unes eleccions lliures».

Així, el president de l'Assemblea Nacional ha emès un comunicat oficial en el qual ha anunciat la seva decisió de «seguir avançant tant en la construcció d'una força de cooperació com en la mediació internacional per aconseguir una sortida de la dictadura i, per tant, de la crisi». En aquest sentit, ha traslladat al país la seva decisió d'acudir a la taula de negociació celebrada a Oslo per «explorar una possible sortida, negociada, de la dictadura i d'aquesta greu crisi». Finalment, ha insistit que el seu compromís «és i segueix sent a favor dels veneçolans».