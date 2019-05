JxCat recorre la suspensió dels diputats que es troben a la presó

Junts per Catalunya considera que la Mesa del Congrés va vulnerar fins a quatre articles de la Constitució en suspendre en les seves funcions els quatre diputats que estan en presó preventiva pel procés i amb aquest argument ha presentat un recurs davant l'òrgan de govern de la Cambra sol·licitant que revoqui la decisió que va adoptar el passat divendres.

L'escrit de reconsideració registrat per Junts per Catalunya porta la signatura dels seus set diputats, inclosos els suspesos Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, i s'uneix al que, amb el mateix objectiu, va presentar al Registre Esquerra Republicana dissabte passat.

Paral·lelament, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, haurà de renunciar a la seva acta de diputat al Congrés si vol ser eurodiputat i complir el tràmit d'acatar la Constitució a la cambra baixa, seu de la Junta Electoral Central, per al que haurà de demanar permís al Tribunal Suprem, que és qui pot autoritzar a sortir de la presó.

Aquesta obligació regeix per a tots els eurodiputats electes, per als quals aquest tràmit és obligatori per «poder ser inclòs a la llista d'electes comunicada per les autoritats espanyoles al Parlament europeu», segons consta en l'informe que va encarregar el president de l'Eurocambra Antonio Tajani, l'abril passat.

En un altre ordre de coses, la nova portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats serà la portaveu de l'Executiva del partit, Inés Arrimadas, mentre que al Senat la portaveu continuarà sent Lorena Roldán, que també ostenta aquest càrrec al Parlament de Catalunya.