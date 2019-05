May fa una crida a arribar a un acord per sortir de la UE

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va admetre que els resultats del Partit Conservador a les eleccions europees han estat «molt decebedors», alhora que va indicar que els retrocessos tant de tories com de laboristes evidencien la necessitat de tancar un acord per al Brexit. «Una nit molt decebedora per als conservadors. Diversos eurodiputats excel·lents han perdut els seus escons, diversos candidats excel·lents no els han aconseguit», va afirmar May a Twitter, en la seva primera reacció al desastre electoral.

Per part seva, el ministre d'Interior del Regne Unit, Sajid Javid, va confirmar que intentarà succeir Theresa May al capdavant del Govern, una cursa a la qual ja s'han sumat set dirigents més i que, en principi, no estarà conclosa fins a la segona meitat del mes de juliol. «El meu missatge és simple. És hora de reconstruir la confiança, de trobar la unitat i de crear noves oportunitats per al nostre país», va assenyalar Javid en un vídeo que va ser divulgat ahir a Twitter.