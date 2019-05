El rei Joan Carles es retirarà de la vida pública a partir del proper 2 de juny

La Casa del Rei va anunciar que el rei Joan Carles deixarà de realitzar activitat institucional i es retirarà de la vida pública a partir del proper 2 de juny, quan es compliran cinc anys des de l'anunci de la seva abdicació. La decisió, segons el comunicat del Palau de la Zarzuela, l'ha pres el Rei emèrit i li ha comunicat per carta a l'actual cap d'Estat. Tot i que la decisió serà efectiva des de diumenge, el monarca no té programada cap activitat pública aquesta setmana. La seva última activitat institucional va ser el dia 17 de maig en el lliurament del Premi Órdenes Españolas 2019 a l'historiador Miguel Ángel Ladero al Reial Monestir de San Lorenzo del Escorial.

D'aquesta manera, després de 39 anys de regnat i cinc en una situació de retir parcial en la qual les seves funcions no van arribar a ser regulades, el rei Joan Carles dóna el pas enrere definitiu i s'aparta de l'agenda de Zarzuela, en la qual, amb cada vegada menys freqüència, havia estat participant.

El Govern i la Casa Reial van anunciar l'abdicació de Joan Carles I el 2 de juny de 2014, si bé no es va fer efectiva fins al 18 de juny, quan va sancionar la Llei Orgànica que materialitzava l'ascens al tron de Felip VI. Un dia després, aquest va ser proclamat a les Corts com a nou Rei d'Espanya. La notícia va arribar a l'epicentre d'una greu crisi de reputació per a la Corona atiada per la instrucció judicial del cas Noós, pel qual acabaria condemnat i a la presó Iñaki Urdangarín, marit de la Infanta Cristina. Ella es va asseure a la banqueta, encara que finalment, el tribunal la va exonerar.

Amb l'arribada de Felip VI, la Família Reial va quedar reduïda al nucli -el Rei, la Reina i les seves dues filles- i als emèrits Joan Carles i Sofia, mentre les infantes Cristina i Elena van passar a ser Família del Rei. Es van aprovar mesures per impulsar la transparència, un nou codi de conducta que prohibia, per exemple, els regals que excedissin el caràcter institucional o la simple cortesia; i es va imposar un discurs a favor de l'austeritat, la independència judicial i la lluita contra la corrupció.

Mentrestant, el paper del Rei emèrit a l'agenda oficial va passar a un discret segon pla. Després de participar bàsicament a esdeveniments esportius i representar Espanya en alguna presa de possessió a Llatinoamèrica, la seva agenda es va inaugurar com a tal al mes d'octubre d'aquell any, quan ja havia traslladat el seu despatx al Palau Reial marcant distàncies amb les activitats de Zarzuela.

La mateixa Casa Reial explicava en aquelles dates que el seu paper als actes oficials seria «puntual» i de fet, així ha estat. En els últims cinc anys, el Rei emèrit ha participat en menys d'un centenar d'activitats d'agenda: 25 institucionals, 14 a l'exterior, 29 esdeveniments culturals o esportius, 6 benèfics o de sostenibilitat -dos eren curses de toros-, un parell d'inauguracions acadèmiques i una dotzena vinculats a la ciència, majoritàriament, reunions de patronat. Només el 2012, per exemple, havia intervingut a 70 esdeveniments.

L'any 2015 es va repetir el patró. Inauguracions, trobades esportives, òpera. Es va deixar veure al costat de Felip VI en un acte del patronat de la Fundació COTEC, mentre el judici del cas Noós s'aproximava inexorablement i el Tribunal Suprem inadmetia una demanda de paternitat contra ell. Felip VI complia un any a la Prefectura de l'Estat i va retirar el títol de duquessa de Palma a la seva germana Cristina.

Aquell any el Rei emèrit va mantenir el sou que percebia com a monarca, 292.752 euros bruts anuals, el doble que Felip VI. No obstant això, el repartiment va canviar un exercici després. Actualment, la seva remuneració, que depèn de l'assignació a la Casa Reial en els prorrogats Pressupostos generals de l'Estat, és de 194.232 euros bruts a l'any.2017, ABSOLUCIÓ I AGENDA PÚBLICA

L'agenda de Joan Carles va seguir la mateixa tònica en 2016, quan complia dos estius sense deixar-se veure al palau mallorquí de Marivent, encara que amb més activitat a Llatinoamèrica. Va començar l'any amb un viatge a Cuba per assistir a un funeral per Fidel Castro i va acudir a les investidures dels nous presidents de Guatemala, República Dominicana i Perú, així com a un acte a l'Argentina. Només va aparèixer al costat de la reina Sofia en un parell d'ocasions al llarg de tot l'any.

Amb l'arribada de 2017 va començar a participar de forma més activa en l'agenda de la Família Reial, tot i que va ser la gran absència de l'acte que va commemorar al Congrés el 40 aniversari de les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura. La Casa Reial va explicar que el rei Joan Carles, igual que en la proclamació i en l'obertura d'aquella legislatura, havia preferit deixar el protagonisme a Felip VI en els esdeveniments de caràcter solemne.

En tot cas, un terç de tots els actes oficials en els quals ha intervingut en l'últim lustre van tenir lloc aquell any, d'acord amb els registres de la Casa Reial, i en vari