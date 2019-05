Condemnen els membres de La Manada de Bilbao a tretze anys de presó

Els tres acusats de violar una jove a Bilbao el 2017 van ser condemnats per l'Audiència de Biscaia a tretze anys de presó perquè considera que ha quedat provat que van forçar la noia de forma reiterada i que van gravar els fets. Els coneguts com La Manada de Bilbao són d'origen sud-americà i es van aprofitar que la noia estava beguda i drogada.

Tot i que la Fiscalia demanava penes de 80 anys de presó i l'acusació particular més de cent, la sentència condemna cada un d'ells a 10 anys pel delicte contra la llibertat sexual i a tres més per descobriment i revelació de secrets, en gravar amb un mòbil i difondre el que va passar a l'interior d'un lloc de vending.

La jutge ponent assenyala a la sentència que pel delicte contra la llibertat sexual resulta «proporcionat imposar la pena de presó en la màxima extensió possible d'acord amb la previsió normativa: deu anys de presó, i això perquè el tracte propinat a la dona va ser denigrant, el nombre d'accions variat, arribant-se a practicar, al mateix temps, fins a tres penetracions (anal, vaginal i bucal) al cos de la dona, amb un menyspreu mostrat cap a qui no era conscient de res, utilitzant el cos de la jove com si d'una nina inert es tractés».

Per poder-los condemnar han estat fonamentals les imatges gravades per les càmeres de videovilancia instal·lades al propi lloc de venda de begudes i menjar on es va produir aquesta agressió sexual perpetrada al gener de l'any 2017.