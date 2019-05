Els EUA boicotegen una conferència de l'ONU presidida per Veneçuela

Els EUA van anunciat que no participaran a la Conferència de Desarmament de les Nacions Unides durant les properes quatre setmanes, el temps que dura la presidència temporal de Veneçuela, en senyal de protesta per la mateixa, que va començar ahir. «Els Estats Units condemnen en els termes més enèrgics la presidència de Veneçuela d'aquest organisme mentre estigui representada per membres del règim il·legítim de Nicolás Maduro. En conseqüència, boicotejarem la Conferència de Desarmament durant quatre setmanes», va anunciar l'ambaixador Robert Wood.Wood ha esgrimit que participar en la Conferència de Desarmament sota la presidència de Veneçuela donaria credibilitat i legitimitat a aquest règim il·legítim, moralment trencat, econòmicament incompetent, profundament corrupte i inhumà ", segons ha informat la missió nord-americana a l'ONU.