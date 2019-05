Jordi Sànchez demana permís al Suprem per acudir a la reunió amb el Rei

La defensa del diputat de JxCat Jordi Sànchez, suspès de les seves funcions com a parlamentari, va presentar un escrit al Tribunal Suprem en el qual sol·licita la seva sortida de la presó per a acudir a la ronda de consultes amb el Rei. Aquesta petició a l'alt tribunal es va produir a instàncies de la seva formació política, que ha dirigit un altre escrit al Congrés per informar que proposa Sànchez per a aquest tràmit. En l'escrit al Suprem, la defensa es remet a l'article 99 de la Constitució, que estableix l'obligació al Rei de procedir a «consultar als representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària». Referent a això, assenyala que Junts per Catalunya ha designat Sànchez «com no podria ser d'altra manera, en la mesura que va ser el cap de llista d'aquest grup polític a les passades eleccions». «Hi aniré sense ressentiment ni retrets», va dir Sànchez a Twitter.